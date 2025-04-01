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Мир

ВВС Израиля и Катара принимают участие в международных учениях в Греции

Катар
Греция
ВВС
время публикации: 01 апреля 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 07:26
Wikipedia.org. Фото: allen watkin from London, UK

В понедельник, 31 марта, на базе ВВС Андравида в Греции начались крупные международные учения "Иниохос 2025", которые продлятся до 13 апреля.

В учениях, помимо ВВС Греции, принимают участие экипажи из Франции, Индии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании, США, Израиля, ОАЭ и Катара. Кипр прислал на учения наземный персонал, а Словакия и Бахрейн – наблюдателей.

На учениях будут отрабатываться наступательные и оборонительные воздушные операции, стратегические воздушные миссии, воздушная поддержка наземных и морских операций, разведывательные миссии, боевой поиск и спасение, защита воздушных активов высокой ценности и т.д.

От Израиля в учениях будет принимать участие разведывательный самолет "Орон" (G-550), Катар прислал на учения самолеты F-15, ОАЭ – Mirage 2000-9

Мир
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