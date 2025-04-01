Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1133-й день войны

Министерство обороны РФ 1 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, 33572 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).