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СМИ: Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

СМИ
время публикации: 01 декабря 2024 г., 17:01 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 17:07
СМИ: Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане
Wikipedia.org. Фото: SmartLis

Журналиста и ведущего ютуб-канала "Редакция" Алексея Пивоварова задержали в Нукусе (Узбекистан) во время съемок, сообщают издание Hook и телеграм-канал "Сирена".

Судя по имеющейся информации, журналистов задержали "для беседы". Сотрудники местного ГУВД потребовали осмотра телефонов и отказались комментировать задержание.

Ранее Пивоваров анонсировал выпуск "Редакции" из Узбекистана. Он также писал: "Производство хлопковой пряжи местами очень залипательное зрелище... Странно, что до сих пор никто не догадался открыть хлопкотерапию".

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