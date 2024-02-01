Жертвы резни 7 октября с американским гражданством подали в суд на Иран

В федеральный суд в Вашингтоне подан иск против Исламской республики Иран на сумму 1 миллиард долларов в связи с ее ответственностью за действия террористической организации ХАМАС, которую она финансировала и тренировала.

Иск был подан от имени 66 обладателей гражданства США и родственников граждан США, пострадавших, погибших или похищенных террористами ХАМАСа в ходе резни 7 октября 2023 года.

Истцов представляет адвокатская фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, одна из крупнейших в США в сфере литигации, которая заявила, что будет работать pro bono, сообщает портал ynet.

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Следует отметить, что ранее американские суды отклоняли подобные иски.