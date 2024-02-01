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    В мире

    Жертвы резни 7 октября с американским гражданством подали в суд на Иран

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    Жертвы резни 7 октября с американским гражданством подали в суд на Иран
    AP Photo/Alex Brandon)

    В федеральный суд в Вашингтоне подан иск против Исламской республики Иран на сумму 1 миллиард долларов в связи с ее ответственностью за действия террористической организации ХАМАС, которую она финансировала и тренировала.

    Иск был подан от имени 66 обладателей гражданства США и родственников граждан США, пострадавших, погибших или похищенных террористами ХАМАСа в ходе резни 7 октября 2023 года.

    Истцов представляет адвокатская фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, одна из крупнейших в США в сфере литигации, которая заявила, что будет работать pro bono, сообщает портал ynet.

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    Следует отметить, что ранее американские суды отклоняли подобные иски.

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    Суд США: Иран и Сирию можно преследовать за действия террористов-одиночек
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