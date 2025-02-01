Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1074-й день войны

Министерство обороны РФ 1 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.