Американский профессор о слушаниях в Конгрессе, "прогрессивной" повестке и антисемитизме. Интервью

Редакция NEWSru.co.il попросила американского профессора, выпускника Гарварда, прокомментировать слушания в Конгрессе США, где ректоры Гарварда, MIT и Пенсильванского университета заявили, что призыв к геноциду евреев следует рассматривать "в контексте".

Поскольку наш собеседник продолжает читать лекции, в том числе в Гарварде, он просил не называть его имя.

Беседовала Алла Гаврилова.

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Что вы наблюдали в кампусах вузов в первые недели после 7 октября?

Было такое впечатление, что прорвало трубу. То, что раньше подавалось под видом борьбы за права человека и против израильской оккупации палестинских территорий, приняло форму открытого антисемитизма. Один из моих коллег через пару недель после начала войны сказал, что чувствует себя будто в Германии начала 30-х.

Звучит, мягко говоря, как преувеличение и паника.

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Мы действительно были в некоторой панике. Никогда еще еврейские студенты не чувствовали себя в опасности, а в первый месяц войны почувствовали. Сейчас ситуация успокоилась. Рождество, сессия. Студентам в массе стало не до того. Но то, что я видел в октябре, меня действительно потрясло.

Можно ли все-таки называть происходящее проявлениями антисемитизма или же речь идет об антиизраильских протестах?

К сожалению, теперь между этими двумя явлениями окончательно утвердился знак равенства. Так было не всегда. Когда-то протесты против политики Израиля имели совершенно однозначно антиизраильский характер, а не антисемитский. Большинство профессоров в престижных университетах всегда были левыми и декларировали, что Израиль – это государство-колонизатор, которое колонизирует палестинцев. Соответственно, палестинцы заслуживают поддержки.

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Я помню, как эта левизна преподавательского состава иногда доходила до абсурда. Когда мы обсуждали Исламскую революцию в Иране, многие представители левой профессуры совершенно серьезно приветствовали эту революцию как "антизападную" и "антиколониалистскую". Когда я или другие оппоненты пытались до них достучаться и указывали на то, как новые власти Ирана уничтожают геев и угнетают женщин, нам отвечали, что антизападная революция положительна просто по своему определению.

Антиизраильские настроения были в университетах всегда. Но антисемитизма было гораздо меньше. А его проявления вообще были нонсенсом. Все начало меняться вместе с появлением в университетах комитетов движения DEI – Diversity, equity, and inclusion (этнокультурное разнообразие, равенство и инклюзия).

Эти принципы, совершенно положительные и правильные изначально, были быстро доведены до абсурда. В рамках этого движения евреев сразу отнесли к "белым привилегированным угнетателям", совершенно стерев всю историю еврейского народа, антисемитизма, Холокоста. Таким образом антиизраильская позиция стала неотъемлемой частью движения DEI.

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Когда-то в таких университетах, как Гарвард или Йель, в каждой группе было по 20-30 процентов евреев. Теперь процент евреев сократился до пяти. Кажется, так когда-то было в Советском Союзе? При этом руководство университетов продолжает стремиться снизить процент евреев до одно-двух, чтобы число еврейских студентов престижных вузов соответствовало процентному отношению евреев среди населения США.

Каким образом? В СССР были квоты для евреев.

При желании всегда можно найти более "элегантное" решение. Например, в какой-то момент в Пенсильванском университете заявили, что у них слишком много студентов с северо-востока США. А это, в частности, Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон, где живет много евреев. В результате в ряде университетов действительно удалось снизить число студентов-евреев.

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Насколько широко распространено это явление? Вряд ли оно затрагивает все американские вузы.

Конечно, не все. Самая отвратительная в этом плане ситуация в университетах "Лиги плюща" и в Калифорнийском университете в Беркли. В вузах "Лиги плюща" это, в частности, связано с тем, что там акцент ставится на гуманитарных дисциплинах и, в частности, на политологии.

Ситуация иногда настолько анекдотична, что не понимаешь, плакать или смеяться. Мой сын учился в Стэнфордском университете, когда Дональда Трампа избрали президентом. Консервативным студентам тогда было очень тяжело, большинство предпочитали просто скрывать свои взгляды. А когда объявили результаты выборов, руководство университета разослало студентам мейл, который начинался со слов "произошла ужасная трагедия", а заканчивался номером телефона горячей линии для тех, кто в связи с избранием Трампа подумывает о самоубийстве.

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Но есть и гораздо более дружественные к евреям университеты. Например, Брандейский университет в Бостоне был основан, в частности, потому что 80 лет назад для евреев существовали квоты. Теперь этот университет снова обрел огромную популярность среди еврейских абитуриентов. Кстати, этот вуз выгнал из кампуса пропалестинскую организацию за антисемитизм. И его примеру последовал и Колумбийский университет в Нью-Йорке.

Давайте поговорим о слушаниях в Конгрессе.

Начнем с того, что слушания длились пять часов, а большинство из нас видели только самые скандальные моменты в конце заседания. Перед началом ректоров долго готовили адвокаты, объясняя, что они могут или не могут говорить. Суть была в том, что все три ректора не должны были признаться, что в их университетах нарушаются собственные правила, потому что в таком случае университеты стали бы уязвимы для исков со стороны студентов.

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То есть, по инструкции адвокатов, ректоры должны были говорить крайне осторожно, чтобы не сказать лишнего и не подвергнуть университет опасности, но получилось это настолько отвратительно, что, думаю, послужит теперь некоторым катализатором для начала борьбы с антисемитизмом в американских вузах. Уж очень громким вышел скандал.

Несмотря на скандал, в отставку была отправлена только ректор Пенсильванского университета.

Потому что ректор MIT вообще еврейка. А ректор Гарварда – первая женщина-лесбиянка-афроамериканка, занимающая этот пост. Это же мечта прогрессивной повестки. Ее нельзя взять и сразу уволить.

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Какую роль в этом всем играют пожертвования еврейских и арабских инвесторов?

Огромную. В Пенсильванском университете очень активное сообщество выпускников школы бизнеса этого вуза. После слушаний в Конгрессе инвесторы объединились и пригрозили отозвать пожертвование в сто миллионов долларов. В Гарварде, например, такого единения не произошло, хотя Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди потеряла из-за этой истории престижную программу Wexner Fellowship.

Но сравнивать пожертвования от еврейских спонсоров и арабских невозможно. Из стран залива в американские университеты поступают такие огромные деньги, что этот поток ничем не перебить.

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Верно ли, что между крайне важным для американцев, насколько я знаю, принципом свободы слова, и так называемой прогрессивной повесткой часто возникает конфликт? Как он обычно решается? И почему я не вижу его в данном случае?

В данном случае его действительно нет. Если студент сейчас призывает к геноциду евреев, то, как мы слышали от ректоров в Конгрессе, это находится в рамках свободы слова. Конечно, это полнейшее лицемерие.

Прогрессивная повестка крайне селективна. Несмотря на то, что вы правы и свобода слова всегда была одной из самых важных ценностей для американцев, в последние десятилетия на территориях университетов свобода слова была полностью уничтожена. Профессора затравлены студентами. Я говорю это без преувеличения. Я знаю, что если допущу высказывание, которое кто-то сочтет некорректным в отношении меньшинств, меня вполне могут уволить. Но призыв к геноциду евреев будет входить в категорию "свободы слова", потому что евреи – не угнетаемое меньшинство.

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Я действительно считаю, что эти слушания, которые показали, насколько главы ведущих вузов запутались в своей прогрессивной повестке, станет катализатором изменений. Кстати, в Гарварде уже создали некую "группу борьбы с антисемитизмом", но главный раввин Гарварда ушел со своего поста, заявив, что эта группа не получила никаких полномочий и университет не намерен действительно бороться с антисемитизмом. Надеюсь, давление будет только нарастать, потому что никогда в США не было, чтобы еврейские студенты не чувствовали себя безопасно.

Вы упомянули, что ректор MIT еврейка. Разве американские евреи не принимали активное участие в создании этой так называемой "прогрессивной повестки"? Честно говоря, мне это немного напоминает евреев-революционеров в царской России, которые потом массово уничтожались новым режимом.

Это огромная и интереснейшая тема, которую нужно обсуждать отдельно. Если коротко, то, по статистике, 70% американских евреев голосуют за Демократическую партию и придерживаются центристских для этой партии взглядов. Но есть ультралевое "прогрессивное" крыло демпартии, которое стало по сути антисемитским. И евреи, которые их поддерживали, чувствуют себя сейчас преданными.

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"Прогрессивное" крыло демпартии – это как Tea Party у республиканцев?

Совершенно верно. Радикальное движение, которое на самом деле имеет мало общего с мейнстримной повесткой своей партии. На мой взгляд, кстати, эта радикальность стала все больше и больше занимать центральное место в повестке с избранием Трампа – причем для обеих партий. Помните женские марши в Вашингтоне после выборов? Там очень громко зазвучали антиизраильские голоса. Ядро Демократический партии и ее ценности не изменились, просто радикалов стало больше и их голоса звучат громче. А когда началась война, все это просто взорвалось.

Благо, молодежь, которая тесно связана с этим "прогрессивным" крылом, не ходит на выборы. Иначе я не уверен, что США продолжали бы так поддерживать Израиль, как при Байдене.

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То есть, когда эта молодежь повзрослеет…

Когда эти молодые радикалы из ведущих американских вузов повзрослеют, им придется самим зарабатывать деньги, и они пойдут работать на Уолл-Стрит. И тут же сами станут капиталистами и "угнетающим классом", так что вымпел борьбы за палестинцев и против капиталистов перейдет к следующему поколению.

Я хочу повторить то, что говорил вам в начале нашей беседы. Я думаю, что эти слушания в Конгрессе в итоге приведут к тому, что тенденция перевернется. В вопросе борьбы с антисемитизмом сейчас в Конгрессе объединились представили обеих партий. Время покажет, конечно, и быстро ничего не произойдет, но я настроен сейчас уже менее пессимистично.