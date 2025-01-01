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Мир

У хозяев одного из лондонских особняков украдены драгоценности на 10 миллионов фунтов

Криминал В Искусстве
время публикации: 01 января 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 09:00
У хозяев одного из лондонских особняков украдены драгоценности на 10 миллионов фунтов
AP Photo/Alastair Grant

ВВС сообщает о громкой краже, происшедшей в одном из особняков к северу от центра Лондона. У хозяев были похищены ювелирные изделия на сумму 10 миллионов фунтов, а также дизайнерские сумки стоимостью 150 тысяч фунтов.

Хозяева дома, имена которых не называются, сначала предлагали вознаграждение в 500 тыс. фунтов за информацию, которая помогла бы найти и вернуть украденные ценности. Позже они увеличили награду до 10% от стоимости всех найденных драгоценностей. Эта сумма может достичь 1,5 млн фунтов (почти 2 млн долларов).

Некоторые из похищенных украшений, как сообщается, принадлежат британской блогерше азиатского происхождения Шафире Хуанг.

Среди украденных ювелирных изделий были, помимо прочего, два кольца с бриллиантами-бабочками от De Beers, серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек от Katherine Wang и ожерелье из золота, бриллиантов и сапфиров Van Cleef.

Подозреваемый в краже описывается полицией как белый мужчина, в возрасте от 20 до 30 лет, одетый в темную толстовку с капюшоном, брюки-карго и серую бейсболку. Его лицо было закрыто.

На Авеню-роуд, где произошло ограбление, расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне.

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