В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

В центре Нового Орлеана грузовой автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших наступление нового года. Инцидент произошел в 3:15 ночи по местному времени на углу улиц Бурбон и Ибервиль. Официально сообщается о десяти погибших и 30 пострадавших.

На место прибыли полиция, медики и спасатели. Мэрия Нью-Орлеана обратилась к гражданам с просьбой избегать района канала и улицы Бурбон. Это туристический центр города, так называемый Французский квартал.

В социальных сетях начали появляться видео, записанные на месте. Ролики свидетельствуют о множестве пострадавших. На некоторых записях можно услышать выстрелы. По словам очевидцев, водитель вышел из машины и открыл огонь. На месте началась паника.

Отметим, что 1 января в городе должен был пройти Sugar Bowl – ежегодный матч студенческих футбольных команд. В нынешнем году в ней принимают участие университеты Джорджия и Нотр Дам. Поэтому в центре было много молодежи.