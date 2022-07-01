ВСУ: ночной удар по Одесской области был нанесен армией РФ тремя ракетами Х-22, не менее 17 погибших

Оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины сообщает, что в ночь на 1 июля по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

В результате авиаудара по Белгород-Днестровскому району Одесской области были поражены многоквартирный дом в курортном поселке Сергеевка и две базы отдыха.

На момент публикации этого сообщения обнаружены тела 17 погибших, из них один ребенок. Свыше 30 человек получили ранения, в их числе четыре ребенка и беременная женщина. Спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка. Спасательные работы продолжаются.

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Генпрокуратура Украины сообщает: достоверно установлено, погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей – 4 и 17 лет. Сведения о других несовершеннолетних жертвах этого обстрела уточняются.

Власти Украины обвиняют РФ в очередном военном преступлении. Российская армия пятый месяц наносит ракетно-бомбовые удары не только по военным объектам Украины, но также по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Кроме того сообщается, что число жертв ракетного обстрела Николаева 29 июня увеличилось до восьми человек.

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В то же время, генштаб ВСУ отмечает, что 30 июня украинская армия выбила российских военных с острова Змеиный, таким образом полностью освободив территорию Одесской области от присутствия войск РФ.