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Мир

Жертвами взрыва на фармацевтической фабрике в Индии стали десятки людей

Погибшие
Индия
время публикации: 01 июля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 08:52
Жертвами взрыва на фармацевтической фабрике в Индии стали десятки людей
AP

Не менее 36 человек погибли в результате взрыва в Индии на фармацевтической фабрике Sigachi Industries Limited в промышленной зоне Пашамиларам в районе Сангаредди, примерно в 50 км от Хайдарабада.

Взрыв прогремел 30 июня. Первоначально сообщалось о нескольких погибших. Однако, по состоянию на утро 1 июля, подтверждена гибель десятков людей.

Число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают искать тела среди обломков трехэтажного здания фабрики.

По предварительным данным, взорвался сушильный агрегат микрокристаллической целлюлозы.

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