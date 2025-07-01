Жертвами взрыва на фармацевтической фабрике в Индии стали десятки людей
время публикации: 01 июля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 08:52
Не менее 36 человек погибли в результате взрыва в Индии на фармацевтической фабрике Sigachi Industries Limited в промышленной зоне Пашамиларам в районе Сангаредди, примерно в 50 км от Хайдарабада.
Взрыв прогремел 30 июня. Первоначально сообщалось о нескольких погибших. Однако, по состоянию на утро 1 июля, подтверждена гибель десятков людей.
Число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают искать тела среди обломков трехэтажного здания фабрики.
По предварительным данным, взорвался сушильный агрегат микрокристаллической целлюлозы.