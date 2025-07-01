Жертвами взрыва на фармацевтической фабрике в Индии стали десятки людей

Не менее 36 человек погибли в результате взрыва в Индии на фармацевтической фабрике Sigachi Industries Limited в промышленной зоне Пашамиларам в районе Сангаредди, примерно в 50 км от Хайдарабада.

Взрыв прогремел 30 июня. Первоначально сообщалось о нескольких погибших. Однако, по состоянию на утро 1 июля, подтверждена гибель десятков людей.

Число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают искать тела среди обломков трехэтажного здания фабрики.

По предварительным данным, взорвался сушильный агрегат микрокристаллической целлюлозы.