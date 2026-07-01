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Мир

США и союзники отрабатывают сценарии войны с Китаем, на Гуаме развернут "Железный купол"

США
Китай
Железный купол
время публикации: 01 июля 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 11:12
США и союзники отрабатывают сценарии войны с Китаем, на Гуаме развернут "Железный купол"
Wikipedia.org. Фото: Israel Defense Forces

В западной части Тихого океана, в зоне между Гуамом и Японией, США и их союзники завершают масштабные маневры Valiant Shield 2026. В них участвуют более 20 военных кораблей, в том числе авианосная ударная группа во главе с авианосцем George Washington, и 200 самолетов.

В частности, отрабатываются оказание помощи тонущему судну, действия военных медиков в океанских условиях, осуществление снабжения. Также проводятся боевые стрельбы и запуск аэростатов. Помимо США, в учениях участвуют Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Учения, в ходе которых задействуются новейшие технологии и стратегии, позволяют комбинированным силам быстро реагировать на кризисы, предоставляя широкие возможности – от оказания гуманитарной помощи и до вооруженного конфликта", – говорится в официальном сообщении.

Масштаб и география учений, а также состав участников указывают, что речь идет о вооруженном конфликте с Китаем. Как сообщает Walla, в их рамках на Гуаме развернуты перехватчики "Тамир" системы ПВО "Железный купол", которыми оснащены и вооруженные силы США. Отмечается, что это первое подобное оперативное развертывание за пределами американского континента.

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