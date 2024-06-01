В Индии в дни выборов в парламент установилась рекордная жара

В Индии стоит рекордная жара: температура в нескольких городах превышает 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара. В эти дни в стране проходят выборы в парламент, сообщает ВВС.

В некоторых регионах Индии временно прекращены занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются реже выходить на улицу.

Жертвами жары стали не менее 50 человек по всей стране. Высокий суд западного штата Раджастхан, где на этой неделе установилась самая жаркая погода, заявил, что власти не приняли надлежащих мер для защиты населения.

От жары погибают в том числе те, кто задействован в организации выборов в парламент, которые подходят к концу в Индии. Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов, многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто – под открытым небом.

В самом густонаселенном штате Индии – Уттар-Прадеш – в пятницу умерли по меньшей мере девять сотрудников избирательных комиссий, включая охранников.

Избирателям тоже приходится тяжело: на участках образуются очереди, стоять приходится на жаре. Избирательные комиссии предлагают воду пришедшим проголосовать и предоставляют вентиляторы для ждущих в очередях.

Выборы называют крупнейшими в истории – право голоса есть у 970 миллионов человек. Согласно опросам, победу на выборах одержит правая националистическая "Бхаратия джаната парти". Вместе со своими союзниками, она должна получить около 370 мест в нижней палате, а Нерендра Моди останется главой правительства на третий срок.