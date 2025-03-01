В Берлине прошел марш российской оппозиции под лозунгом "Россия против Путина"

В центре Берлина прошел марш российской оппозиции под лозунгом "Россия против Путина".

Возглавляли марш политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

На момент начала марша на Потсдамер-плац собрались 250-300 человек, позже их число увеличилось до примерно 500 человек, сообщает "Медуза".

Это второй антивоенный марш российской оппозиции в Берлине за четыре месяца. Предыдущая акция, также организованная Яшиным, Кара-Мурзой и Навальной, прошла 17 ноября 2024 года. На нее, по оценкам полиции, пришли от полутора до двух тысяч человек.