Президент Колумбии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, 1 мая, что он принял решение разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Густаво Петро ранее высказывал недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также заявил о поддержке иска, поданного ЮАР в Международный суд ООН в Гааге.

О своем решении уже "завтра" разорвать дипломатические отношения с Израилем президент Колумбии объявил на массовой демонстрации по случаю Международного дня трудящихся, который проходил в Боготе.

Колумбия стала второй страной, разрывающей дипломатические отношения с Израилем после начала войны. В конце октября о прекращении отношений сообщило правительство Боливии.