Президент Колумбии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем
время публикации: 01 мая 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 21:04
Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, 1 мая, что он принял решение разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Густаво Петро ранее высказывал недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также заявил о поддержке иска, поданного ЮАР в Международный суд ООН в Гааге.
О своем решении уже "завтра" разорвать дипломатические отношения с Израилем президент Колумбии объявил на массовой демонстрации по случаю Международного дня трудящихся, который проходил в Боготе.
Колумбия стала второй страной, разрывающей дипломатические отношения с Израилем после начала войны. В конце октября о прекращении отношений сообщило правительство Боливии.
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