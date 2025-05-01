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ЧС на рейсе "Эль-Аля" из Нью-Йорка в Тель-Авив

Авиация
El Al
время публикации: 01 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 15:03
ЧС на рейсе "Эль-Аля" из Нью-Йорка в Тель-Авив
Tomer Neuberg/Flash90

Днем 1 мая поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на рейсе "Эль-Аль" из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Сначала сообщалось, что из-за треснувшего иллюминатора самолет может совершить посадку в Мюнхене. Однако позже было принято решение продолжить полет, передает телеграм-канал AviationNewsIL.

Речь идет о рейсе LY008, который выполняет самолет Boeing 787-9 Dreamliner.

Прибытие рейса в Израиль ожидается в 17:20.

Информация уточняется.

Мир
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