ЧС на рейсе "Эль-Аля" из Нью-Йорка в Тель-Авив
время публикации: 01 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 15:03
Днем 1 мая поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на рейсе "Эль-Аль" из Нью-Йорка в Тель-Авив.
Сначала сообщалось, что из-за треснувшего иллюминатора самолет может совершить посадку в Мюнхене. Однако позже было принято решение продолжить полет, передает телеграм-канал AviationNewsIL.
Речь идет о рейсе LY008, который выполняет самолет Boeing 787-9 Dreamliner.
Прибытие рейса в Израиль ожидается в 17:20.
Информация уточняется.