ЧС на рейсе "Эль-Аля" из Нью-Йорка в Тель-Авив

Днем 1 мая поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на рейсе "Эль-Аль" из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Сначала сообщалось, что из-за треснувшего иллюминатора самолет может совершить посадку в Мюнхене. Однако позже было принято решение продолжить полет, передает телеграм-канал AviationNewsIL.

Речь идет о рейсе LY008, который выполняет самолет Boeing 787-9 Dreamliner.

Прибытие рейса в Израиль ожидается в 17:20.

Информация уточняется.