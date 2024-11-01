x
01 ноября 2024
|
последняя новость: 19:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2024
|
01 ноября 2024
|
последняя новость: 19:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"

время публикации: 01 ноября 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 19:25
Минюст России обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек. Об этом сообщает "Медуза".

В реестр попали: писатель и публицист Александр Архангельский, журналист Александр Горбачев, журналистка, вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Анна Зуева, журналист из Марий-Эл Алексей Серегин.

Согласно пресс-релизу минюста РФ, Архангельский, Горбачев, Зуева и Серегин выступали против "специальной военной операции", а также распространяли "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook