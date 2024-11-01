Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 982-й день войны

Министерство обороны РФ 1 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 981-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "С 26 октября по 1 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники. Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV-90 шведского производства, бронетранспортер "Stryker" производства США и 59 других боевых бронированных машин. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских 155-мм самоходных артиллерийских установок "Paladin", а также 114 автомобилей. Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 35 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами. В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 5390 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, восемь других боевых бронированных машин и 51 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера "Viking" шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35119 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19012 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17158 орудий полевой артиллерии и минометов, 27898 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).