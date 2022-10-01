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    В мире

    ВСУ: мы уже в Лимане. Минобороны РФ: "наши силы отведены из-за угрозы окружения"

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    ВСУ: мы уже в Лимане. Минобороны РФ:
    Генштаб ВСУ

    Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои. Его заявление приводит ВВС.

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    "Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.

    Минобороны РФ в своем ежедневном отчете заявило, что "из-за угрозы окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи", таким образом официально подтвердив, что российские войска больше не контролируют Лиман.

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    Что такое "выгодные рубежи", в сообщении МО РФ не уточняется.

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    Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной ДНР. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.

    В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 1 Октября 2022
    ВСУ подтвердили, что освобождены пять населенных пунктов вокруг Лимана
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