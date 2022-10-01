ВСУ: мы уже в Лимане. Минобороны РФ: "наши силы отведены из-за угрозы окружения"
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои. Его заявление приводит ВВС.
"Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.
Минобороны РФ в своем ежедневном отчете заявило, что "из-за угрозы окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи", таким образом официально подтвердив, что российские войска больше не контролируют Лиман.
Что такое "выгодные рубежи", в сообщении МО РФ не уточняется.
Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной ДНР. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.
В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.
ВСУ подтвердили, что освобождены пять населенных пунктов вокруг Лимана