ВСУ: мы уже в Лимане. Минобороны РФ: "наши силы отведены из-за угрозы окружения"

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои. Его заявление приводит ВВС.

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"Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.

Минобороны РФ в своем ежедневном отчете заявило, что "из-за угрозы окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи", таким образом официально подтвердив, что российские войска больше не контролируют Лиман.

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Что такое "выгодные рубежи", в сообщении МО РФ не уточняется.

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Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной ДНР. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.

В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.