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Мир

Власти Москвы: украинский БПЛА нанес ущерб МНПЗ в Капотне

время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:19
Перекрытый въезд в Капотню. Август 2024 года
Фото из блога ВКонтакте "Капотня Подслушано"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что упавший сбитый беспилотник повредил "отдельно стоящее техническое помещение" Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, идет тушение локального возгорания, передает "Интерфакс".

Ранее Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Один из них также был сбит в районе МНПЗ в Капотне. Московскими властями утверждается, что пострадавших нет.

Отметим, что зачастую власти РФ рапортуют о сбитых БПЛА, "обломки" которых с удивительной точностью попадают по стратегическим объектам.

Мир
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