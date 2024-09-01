Власти Москвы: украинский БПЛА нанес ущерб МНПЗ в Капотне
время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что упавший сбитый беспилотник повредил "отдельно стоящее техническое помещение" Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, идет тушение локального возгорания, передает "Интерфакс".
Ранее Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Один из них также был сбит в районе МНПЗ в Капотне. Московскими властями утверждается, что пострадавших нет.
Отметим, что зачастую власти РФ рапортуют о сбитых БПЛА, "обломки" которых с удивительной точностью попадают по стратегическим объектам.