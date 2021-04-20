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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2021 г., 07:33

Госдепартамент: посол США в России ненадолго покинет Москву, чтобы вскоре вернуться

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Посол США в России Джон Салливан

Государственный департамент США уведомил, что американский посол в России Джон Салливан на этой неделе покинет Москву, но вернется "в ближайшие недели", сообщает издание Axios.

По словам представителя госдепартамента, посол Салливан "вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока".

Это заявление было опубликовано через несколько часов после сообщения Axios о том, что Салливан не намерен покидать Москву, несмотря на "советы" Кремля. В публикации говорилось, что Кремль не объявлял Салливана персоной нон-грата, однако помощник президента России Юрий Ушаков "посоветовал" ему вернуться в Америку "для консультаций" с администрацией президента США Джо Байдена.


Напомним, что на прошлой неделе США ввели против России новые санкции и решили выслать десять российских дипломатов из Вашингтона. В ответ Москва ввела санкции против восьми высокопоставленных чиновников администрации США: им был запрещен въезд на территорию РФ.

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