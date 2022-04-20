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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 07:53

Приложение TikTok исчезло из российского AppStore

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Приложение TikTok исчезло из российского AppStore

С 19 апреля приложение социальной сети TikTok перестало отображаться в поисковой выдаче российского AppStore. При этом пока приложение остается доступным для россиян в Google Play, сообщает агентство "Интерфакс".

28 февраля Роскомнадзор направил в адрес TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности.

В начале марта TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в РФ.


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