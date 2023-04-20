Самая большая ракета в истории поднялась на высоту 39 километров

Корпорация SpaceX, основанная Илоном Маском, осуществила запуск самой большой в истории космонавтики ракеты Starship. Стартовав с космодрома Starbase в Южном Техасе, она провела в воздухе почти три минуты, достигнув высоты 39 километров.

На этом этапе первая ступень, известная как Super Heavy, должна была отделиться и вернуться на обратный курс. Однако этого не произошло – ракета начала вращаться в воздухе, после чего взорвалась.

Это была вторая попытка запуска ракеты, которая предназначена для полетов в дальний космос, в том числе на Марс. 17 апреля запуск был отменен за несколько минут до старта в связи с падением давления в ракетоносителе.

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Целью испытаний была проверка первой ступени ракеты. Она предназначена для многоразового применения и оснащена 33 двигателями Raptor. Высота ракеты составляет 120 метров, а масса – 5000 тонн. Она способна доставить на околоземную орбиту 150 тонн полезного груза.

Согласно плану, Super Heavy должна была работать на протяжении двух минут 49 секунд, после отшвартоваться от корабля и лечь на обратный курс. Предполагалось, что ступень зависнет над определенной точкой Мексиканского залива, продемонстрировав способность сесть, а затем затонет.

Еще до запуска Маск предупредил: результат испытаний может значительно отличаться от ожиданий. "Это первый запуск гигантской, очень сложной ракеты. Она может вообще не стартовать. Мы будем очень осторожны и в случае чего перенесем полет. Но если запуск состоится, для нас успех все, кроме взрыва на стартовой площадке", – заявил он.

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Глава NASA Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с испытательным запуском Starship, подчеркнув: любое великое достижение требует риска.

Маск объявил, что планирует следующий запуск Starship через несколько месяцев.