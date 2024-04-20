Умер мужчина, предпринявший попытку самосожжения на Манхэттене

Мужчина, который накануне предпринял попытку самосожжения перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над Дональдом Трампом, умер в больнице, сообщает ВВС.

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре он скончался. Перед самосожжением он разбрасывал вокруг себя прокламации конспирологического содержания.

Позднее руководители нью-йоркской полиции провели краткую пресс-конференцию и сообщили, что погибшего звали Максвелл Азарелло. Мужчина (1987 года рождения) жил в городе Сент-Огастин, штат Флорида. Судя по всему, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, его семья не знала об этом. Горючая жидкость, которой он облил себя, представляла собой чистящее средство на спиртовой основе.

По словам официальных лиц, маловероятно, что он пытался напасть на какого-то человека или группу людей. Они полагают, что Азарелло толкнули на этот шаг его конспирологические взгляды.