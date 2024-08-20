Байден на конференции демпартии: "Камала никогда не будет преклоняться перед Путиным"

Президент США Джо Байден выступил перед участниками открывшейся в Чикаго национальной конференции Демократической партии. Политика, который решил отказаться от переизбрания, встретили продолжительной овацией. "Как многие из вас, я отдал нашей стране сердце и душу!" – сказал он.

Решение избрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты Байден назвал одним из самых удачных в жизни. "Она жесткая, опытная и кристально честная", – охарактеризовал президент свою возможную преемницу.

"Она будет президентом, который станет примером для наших детей. Она будет президентом, которого будут уважать мировые лидеры – они уже ее уважают. Она будет президентом, которым мы буем гордиться. Она войдет в историю как президент, оставивший отпечаток на будущем Америки!" – добавил Байден.

Среди своих достижений Байден назвал мобилизацию NATO для борьбы с российской агрессией и помощи Украине. Напомнил он и об усилиях по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

Республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа он охарактеризовал как человека, преклоняющегося перед Владимиром Путиным и другими диктаторами. "Я никогда этого не делал, и Камала никогда этого делать не будет", – сказал Байден.