Впервые за 50 лет в Швеции зафиксирована отрицательная миграция

Согласно данным, опубликованным статистическим бюро Швеции с январь по май 2024 года королевство покинули на 5700 человек больше, чем в него переехали. Количество просьб о предоставлении политического убежища – самое низкое 1997 года.

"Число прошений о предоставлении убежища стремится к историческому минимуму. Снижается и число выдаваемых на этом основании видов на жительство. Впервые за 50 лет эмиграция превысила иммиграцию", – заявила министр по делам иммиграции Мария Мальмер Стенергард.

Тенденция не осталась незамеченной и Офисом высокого представителя ООН по беженцам. По данным агентства, в то время как в мире число перемещенных лиц все увеличивается, в Швеции наблюдается противоположная картина, пишет Guardian.

Это стало результатом целенаправленной политики Швеции, направленной на сокращение числа мигрантов. При этом используется и законодательный путь: один из недавних законопроектов обязует сотрудников общественного сектора сообщать о людях, не имеющих документов

Стенергард подчеркивает: новый подход позволит лучше интегрировать мигрантов в шведское общество. При этом она не закрывает глаза и на проблемы. Шведское общество стареет, и стране нужны новые рабочие руки.