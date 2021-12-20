Форум в Давосе перенесен на лето из-за коронавируса

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сообщили о переносе ежегодной встречи политиков, предпринимателей, глав правительственных и неправительственных организаций и ученых на лето 2022 года.

Форум должен был пройти 17-21 января, планировались дискуссии по политическим, экономическим, экологическим и социальным вопросам – в контексте пандемии COVID-19. Однако распространение "Омикрона" заставило изменить эти планы.

Тем не менее, будет проведено несколько онлайн-сессий под общим названием "Положение в мире". Они будут посвящены поискам решений самых неотложных проблем, стоящих перед человечеством.