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Мир

СМИ: в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек

Война в России
Потери Украины/России
время публикации: 20 декабря 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 19:05
СМИ: в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек
AP/МЧС России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек, 10 получили ранения.

На месте разрушений работают представители экстренных служб.

Несколькими часами ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы. Погиб один человек, причинен серьезный ущерб нескольким зданиям.

Мир
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