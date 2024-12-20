СМИ: в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек
время публикации: 20 декабря 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 19:05
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек, 10 получили ранения.
На месте разрушений работают представители экстренных служб.
Несколькими часами ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы. Погиб один человек, причинен серьезный ущерб нескольким зданиям.