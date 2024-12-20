Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:44
Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.
Мэрия Киева сообщает о причиненном ущербе и, как минимум, одном погибшем в Голосеевском районе.
В центре Киева на крыше одного из зданий тушат сильный пожар.
Информация о последствиях этой атаки уточняется.
По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".