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Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:44
Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву
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Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.

Мэрия Киева сообщает о причиненном ущербе и, как минимум, одном погибшем в Голосеевском районе.

В центре Киева на крыше одного из зданий тушат сильный пожар.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.

По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".

Мир
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