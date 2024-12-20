Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.

Мэрия Киева сообщает о причиненном ущербе и, как минимум, одном погибшем в Голосеевском районе.

В центре Киева на крыше одного из зданий тушат сильный пожар.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.

По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".