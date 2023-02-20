Президент США Джо Байден прибыл в Киев

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу прибыл в Киев. О визите Байдена в Киев не было объявлено заранее.

"Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу неколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – сообщил американский президент в социальной сети Twitter.

Президент США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Михайловскую площадь, где Байден под звуки сирены, предупреждающей о возможных ракетных обстрелах, почтил память погибших украинских воинов.

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"Начав год назад вторжение, Путин считал, что Украина слаба, а Запад расколот. Он думал, что продержится дольше нас. Но Путин совершил смертельную ошибку", – отметил американский лидер в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

На встрече с Зеленским Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Официально этот пакет будет представлен 21 февраля.

Как рассказал президент, он включит в себя артиллерийские снаряды, включая боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, в том числе ракеты Javelin, и системы воздушного оповещения, призванные защитить украинцев от российских бомб.

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Как сообщает УНИАН, озвучил Байден и масштабы общих поставок вооружений: около 700 танков, тысячи бронетранспортеров, тысяча артиллерийских систем и два миллиона артиллерийских снарядов.

"Результаты сегодняшней встречи с Байденом будут иметь отображения на поле боя", – заявил на это президент Украины Владимир Зеленский.

Одновременно с посещением Байденом Михайловской площади на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Судя по имеющимся данным, в воздушном пространстве Беларуси вновь замечены российские бомбардировщики.

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Следует отметить, что поездка готовилась в обстановке полнейшей секретности. Президента сопровождают только советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель главы аппарата Белого дома и личный помощник Анни Томасини.

Занимая пост вице-президента в администрации Барака Обамы, Байден посещал Киев шесть раз. Последний визит состоялся в январе 2017 года. Ни сменивший Обаму Дональд Трамп, ни вице-президент в его администрации Майк Пенс в Украину не приезжали.