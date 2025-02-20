x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 17:10
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МВД РФ объявило в розыск политолога Ивана Преображенского

Россия
МВД
время публикации: 20 февраля 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 16:37
МВД РФ объявило в розыск политолога Ивана Преображенского
Фото: Антон Литвин

Политолог и колумнист телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle Иван Преображенский объявлен министерством внутренних дел РФ в розыск по уголовной статье.

В базе МВД РФ появилась запись: "Преображенский Иван Сергеевич. 11 апреля 1981 года рождения. Разыскивается по статье УК". По какой статье ведется розыск, в базе не сообщается.

Минюст РФ включил Ивана Преображенского в реестр иноагентов в мае 2023 года "за поддержку Украины, распространение материалов иноагентов и негативной информации о российских властях".

Иван Преображенский живёт в Чехии. Участвует в ряде антивоенных инициатив, напоминает Радио Свобода.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 мая 2024

Об израильском проекте Чубайса и "Предателях" Певчих. Интервью с политологом Иваном Преображенским