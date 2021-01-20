В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации Джо Байдена, вместе с ним присягу принесет Камала Харрис, которая станет первой женщиной на посту вице-президента.

После прибытия в Капитолий в "твиттере" Байдена появилось сообщение, адресованное его супруге, которая вскоре станет первой леди США: "Я люблю тебя, Джилли, я благодарен тебе за то, что ты со мной на этом пути".

Текст присяги, которую принесет Джо Байден, не менялся с XIX века: "Торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". К присяге Байдена будет приводить председатель Верховного суда Джон Робертс.

Джо Байден второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди. Перед церемонией он посетил кафедральный Собор святого апостола Матфея, расположенного недалеко от Белого дома.

В преддверии церемонии центр Вашингтона был перекрыт. Правопорядок в городе охраняют 25 тысяч полицейских и военных. Около 15 тысяч находятся в районе Капитолия. Примерно за час до церемонии поступили сообщения, что из-за угрозы взрыва блокировано здание Верховного суда, находящегося недалеко от Капитолия.

В связи с эпидемией было существенно сокращено количество присутствующих на церемонии. Если в прошлом инаугурацию могли наблюдать до 200 тысяч человек, то в этом году было распространено около тысячи билетов.

На церемонию приехали трое бывших президентов США: Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Впервые в истории США предшественник вступающего в должность президента, Дональд Трамп, не остался на церемонию, он наблюдает за церемонией по телевизору по дороге во Флориду.

По данным BBC, все присутствующие на сцене вместе с Байденом заранее сдали тесты на коронавирус.

Телеканал CNN передал, что Байден работал над своей инаугурационной речью несколько недель совместно со своим спичрайтером Вайнем Ридди и советником Майом Донилоном, а затем до последнего момента вносил в нее изменения.

После инаугурации начнется полуторачасовой концерт, в котором примут участие Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Брюс Спрингстин, группа Foo Fighters и Лин-Мануэль Миранда.