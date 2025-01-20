Дональд Трамп принес присягу в качестве президента США

В ротонде расположенного на Капитолийском холме здания Конгресса США прошла церемония вступления в должность 47-го президента Дональда Трампа. Вместе с ним присягу принес новый вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Срок президентских полномочий Джо Байдена истек в 12:00 по вашингтонскому времени. Его преемник Дональд Трамп принес присягу в качестве главы государства.

"Я Дональд Трамп торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов", – заявил он, положив руку на две Библии – одна была преподнесена ему матерью, вторая принадлежала президенту США Аврааму Линкольну.

"Золотой век Америки начинается в эту минуту. С этого дня наша страна будет процветать, ее будут уважать. Я поставлю Америку на первое место. Мы восстановим наш суверенитет, вернем безопасность, восстановим баланс системы правосудия. Нашим главным приоритетом станет создание гордой, процветающей и свободной нации", – сказал Трамп.

Президент подверг резкой критике своего предшественника, заявив, что "коррумпированный истеблишмент" потерял поддержку граждан: "Прошлая администрация обеспечивала убежище преступникам, незаконно проникшим в нашу страну. Правительство тратило неограниченные средства на защиту чужих границ, но не смогло защитить свои ".

20 января 2025 года Трамп назвал днем освобождения, добавив, что во время покушений его жизнь была спасена для того, чтобы он вновь смог сделать Америку великой. "Люди, находящиеся у власти, предали американский народ. Я верну ему веру, процветание, демократию и свободу", – сказал он.

Президент обратился к представителям афроамериканской и испаноамериканской общин. "Я благодарю вас за любовь и доверие. Сегодня день Мартина Лютера Кинга. Мы намерены превратить его мечту в реальность", – заявил он под аплодисменты присутствующих.

Трамп обещал уже сегодня ввести на границе в Мексикой режим чрезвычайной ситуации и объявить наркокартели террористическими организациями. Добыча энергоносителей будет увеличена. Глава государства заявил, что намерен вести борьбу с дороговизной жизни и значительно увеличить производство автомобилей.

Коснулся Трамп и вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАСом: "Я намерен стать миротворцем, объединителем. Вчера, за день до моего вступления в должность, заложники на Ближнем Востоке вернулись домой, воссоединились с семьями". Эти слова вызвали аплодисменты Джо Байдена и Камалы Харрис, которые были не в восторге от предыдущих заявлений Трампа.

Глава государства заявил, что существуют только два пола - мужской и женский. Он обещал вернуть США контроль над Панамским каналом, назвав его передачу Панаме идиотской. Он также заявил, что американские астронавты отправятся на Марс. "Я доказательство, что нет ничего невозможного. В Америке мы лучше всего умеем делать невозможное. За нами будущее", – сказал президент в завершение своей речи.