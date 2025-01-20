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Мир

Атака БПЛА на промышленные предприятия в РФ: российские власти заявляют, что ущерба нет

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 января 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 07:55
Атака БПЛА на промышленные предприятия в РФ: российские власти заявляют, что ущерба нет
Соцсети

Власти Татарстана (РФ) сообщают об атаке беспилотников на промышленные предприятия. Официальные российские источники заявляют, что ущерб причинен не был, "все БПЛА обезврежены", передает "Интерфакс".

Казанцы подтверждают, что слышали ночью взрывы, и сообщают о падении фрагментов БПЛА в жилых районах, около промышленных предприятий. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Росавиация ранее сообщала об остановке работы аэропортов Нижнекамска и Казани.

ТАСС передает, что на окраине Калуги "обломки БПЛА" упали на территорию промышленного предприятия, произошло возгорание.

Российская сторона заявляет, что ночью силы ПВО уничтожили четыре ракеты и 14 БПЛА над Брянской областью. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 20 января силами ПВО над российской территорией был сбит 31 БПЛА: в Брянской области – 14, в Калужской – шесть, в Белгородской – три, в Курской – три, в Рязанской – два, в Орловской – два; в Татарстане – один. Напомним, что в сообщении властей Татарстана говорилось о "беспилотниках" ("все БПЛА обезврежены"), а не об одном БПЛА.

Мир
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