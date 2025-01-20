Безбилетный пассажир проехал 30 км, державшись за тросы скоростного поезда

Не оплативший проезд пассажир уцепился за тросы скоростного поезда после продолжительного перекура, когда увидел, как двери вагона закрылись вместе с его багажом.

40-летний гражданин Венгрии ухватился за кронштейн между вагонами и удерживался, пока поезд, движущийся в сторону Нюрнберга со скоростью 280 км/ч, продолжал путь. Мужчина продержался так почти 32 километра, сообщает BBC.

Немецкая полиция сообщила, что "зацепер" сел в поезд в Мюнхене без билета, а затем вышел в Ингольштадте, чтобы покурить. Поезд, который следовал шесть часов в сторону северного города Любек, был остановлен федеральной полицией через 30 километров от Киндинга, в Верхней Баварии, после того как очевидцы сообщили властям о безбилетном пассажире.

В полиции также сообщили, что пассажир, который ехал без билета, "удивительным образом" остался цел и невредим после происшествия и был передан федеральной полиции на центральном вокзале Нюрнберга. Ему, вероятно, будут предъявлены обвинения в уклонении от оплаты проезда и нарушении порядка функционирования общественного транспорта – административном правонарушении.