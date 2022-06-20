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    В мире

    Умер знаменитый литовский актер Регимантас Адомайтис

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    Регимантас Адомайтис. Кадр из фильма

    В понедельник, 20 июня, стало известно, что в возрасте 85 лет умер литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. О его смерти сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).

    Регимантас Адомайтис. Краткая биография

    Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года (по другим источникам – 31 марта) в Шяуляе в семье инженера. В детстве жил в селе Шимоняй Паневежского уезда (ныне в Пасвальском районе), учился в начальной школе в Мигоняе. Позже семья жила в Пасвалисе. Окончил Пасвалисскую среднюю школу с серебряной медалью.

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    В 1954 году поступил на физико-математический факультет Вильнюсского университета и в 1959 году окончил обучение, но уже с 1958 года начал учиться на актёрском факультете Вильнюсской консерватории (ныне Литовская академия музыки и театра). В 1962 году получил диплом актёра.

    В 1962-1963 годах – актёр Драматического театра Капсукаса (ныне Мариямполе). В 1963-1967 – в труппе Каунасского драматического театра.

    С 1967 года – актёр Литовского государственного академического театра драмы (ныне Национальный драматический театр Литвы) (Вильнюс).

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    Играл в других театрах, в том числе Вильнюсский малый театр, Русский драматический театр Литвы (Вильнюс), Балтийский дом (Санкт-Петербург), Творческое объединение "ДУЭТ" (Москва).

    В 1988 году входил в Инициативную группу Литовского движения за перестройку (Саюдис). Был народным депутатом СССР (1989-1991).

    Сыграл во множестве спектаклей и кинокартин. Широкому зрителю известен по ролям в фильмах "Никто не хотел умирать" (1965), "Сергей Лазо" (1967), "Король Лир" (1970), "Это сладкое слово – свобода!" (1972), "Из жизни отдыхающих" (1980), "Зелёный фургон" (1983) и др.

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    В последние годы жизни тяжело болел, скончался 20 июня 2022 года.

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