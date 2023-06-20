Дмитрий Муратов: "Дело Беркович и Петрийчук – это новое дело Дрейфуса"

На ежегодной конференции DW Global Media Forum в Бонне лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал, в чем заключаются, на его взгляд, промежуточные итоги войны, развязанной Россией в Украине, рассказал о российских политических заключенных и ответил на несколько вопросов корреспондента NEWSru.co.il Аллы Гавриловой.

"Специальная военная операция продолжается, но многие ее итоги уже понятны. Я назову вам несколько. Никогда больше Украина и Россия не будут вместе. Никогда эти народы не будут братскими народами, тем более что один брат считает себя всегда старше. Россия больше не Европа. Окно в Европу закрыто, на нем решетки. В России произошла смена бога. Российская православная церковь поддержала специальную военную операцию и начала пропаганду смерти. Думаю, что заповедь "не убий" скоро будет признана глубоко ошибочной. Смерть за родину, а не жизнь за родину – вот новая религия. А жестокость – это государственный патриотизм", – заявил Муратов.

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Муратов в своем выступлении назвал VPN "главным медиа России" и подчеркнул, что нет общества, которое не подвержен пропаганде. "Пропаганда и радиация – это одно и то же", – сказал Дмитрий Муратов.

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Главред "Новой газеты" много говорил в ходе своего выступления о российских политзаключенных – Алексее Навальном, Владимире Кара-Мурзе, Алексее Горинове, Лилии Чанышевой и других, и призвал западные страны обменивать россиян, сидящих в западных тюрьмах, на российских политзаключенных.

После своего выступления, в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, Муратов остановился на одном из самых показательных, по его словам, уголовных дел, которые сейчас ведутся в России – о деле режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, задержанных по подозрению в оправдании терроризма в спектакле "Финист Ясный Сокол", получившем в 2022 году премию "Золотая маска".

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"Это пьеса об огромной человеческой трагедии, построенная на документальном материале. Так вот, некий эксперт по фамилии Силантьев, создавший новую науку под названием "деструктология", написал, что Беркович и Петрийчук оправдывают терроризм и выступают против "андоцентричного", то есть, "мужского" государства, построенного в России. Он так и пишет в экспертизе для суда: "В России построено мужское государство". Я открываю Конституцию, где написано, что у мужчин и женщин в России равные права, но, видимо, для ФСБ и генпрокуратуры Конституция не авторитет.

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Более того, вся эта история начинает напоминать дело Дрейфуса, но с тем отличием, что в деле Дрейфуса был Эмиль Золя, был оправдавший десять лет спустя Дрейфуса суд и была газета, которая напечатала речь Золя. У нас уже нет ни первого, ни второго, ни третьего.

И одновременно отовсюду начинают лезть русские неонацисты, которые клеймят Беркович за то, что она еврейка, обвинять ее в "еврейском феминизме" и "еврейском пацифизме" и призывать гнать из России. Все как обычно, только вот в России не было государственного антисемитизма со времен Горбачева. Путин ни разу не антисемит. Но во время СВО неонацисты почувствовали себя нужными и начали диктовать свою политическую повестку. Это опасная и страшная тенденция. А само "экспертное заключение" Силантьева больше всего напоминает "Молот ведьм" инквизиции, которой сейчас и является следственный комитет России", – говорит Муратов.

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"Новая газета" закрылась 28 марта 2022 года, потом у нее было отозвано свидетельство о регистрации СМИ, потом редакция начала выпускать журнал под названием "НО", его тоже закрыли.

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Муратов рассказал, что сейчас в России остаются около 60 журналистов "Новой газеты", которые, после закрытия всех платформ и лишения издания статуса СМИ, продолжают делать сайт "Новой газеты". Сайт можно читать через VPN.

"Более молодые уехали сразу, создав издание "Новая газета. Европа". Мы не возражали против того, чтобы они использовали это название. Мы не связаны ни финансово, ни организационно, но это наши люди и я от них никогда не отрекусь. У нас разные газеты, но общая ДНК. Поэтому они работают без цензуры, но в отрыве от аудитории, а мы работаем под цезурой, но рядом со своей аудиторией. Таким образом, мне кажется, мы выполняем во многом свою миссию", – рассказывает Муратов.

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Главред "Новой" в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il прокомментировал и свое заявление о том, что пропаганде подобна радиации и проникает везде: "Во всем мире, не только в России, приблизительно 70% верят своим убеждениям, а не фактам, а 30% людей верят фактам и на них строят свои убеждения. Среди этих 70% есть радикальные – условно говоря, антиваксеры во время ковида, а есть сомневающиеся. Вот для сомневающихся стоит работать, стоит объяснять, показывать, рассказывать, вести расследования. Стоит заниматься нашей работой, не агитацией, не пропагандой, а профессиональной работой – с богом, которого звать факт-чекин. Нужно даже в самых экстремальных условиях соблюдать стандарты журналистики. Нельзя говорить "вот мы сейчас временно положим профессиональные стандарты в сейф, потому что мы обязаны сказать что-то очень важное". Дело в том, что ключи от сейфа потом не отдадут. Хорошей пропаганды не бывает".