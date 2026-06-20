Медведев: Гаагские конвенции о законах и обычаях войны "больше не нужны"

На фоне участившихся атак ВСУ на российские города никаких правил для российских военных "больше нет и быть не может", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", – написал он в "Максе".

По мнению Медведева, "за гранью приемлемого" для России должно оставаться только "умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц". Бывший президент РФ также заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны "больше не нужны".

В ночь на 18 июня беспилотники ВСУ совершили самую массированную атаку на города РФ с начала войны. Минобороны отчиталось об уничтожении почти тысячи дронов за сутки. Под атаку попала в том числе Москва, где произошел пожар на НПЗ в Капотне, напоминает "Медуза".

Президент РФ Владимир Путин спустя двое суток так и не прокомментировал украинскую атаку и ситуацию в Москве.