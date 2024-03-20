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ВВС США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183А

время публикации: 20 марта 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 00:56
ВВС США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183А
Senior Airman Keifer Bowes/Fuerza Aérea de EEUU vía AP

Военно-воздушные силы США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183А класса "воздух-земля". Об этом сообщает сайт Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Запуск был осуществлен в воскресенье, 17 марта, со стратегического бомбардировщика, взлетевшего с американской базы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

"В ходе этих испытаний была получена ценная информация о возможностях гиперзвукового оружия производства Lockheed Martin", – сообщили в Пентагоне изданию.

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