ВВС США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183А

Военно-воздушные силы США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183А класса "воздух-земля". Об этом сообщает сайт Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Запуск был осуществлен в воскресенье, 17 марта, со стратегического бомбардировщика, взлетевшего с американской базы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

"В ходе этих испытаний была получена ценная информация о возможностях гиперзвукового оружия производства Lockheed Martin", – сообщили в Пентагоне изданию.