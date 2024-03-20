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Российский удар по Харькову, есть погибшие

время публикации: 20 марта 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 14:43
Российский удар по Харькову, есть погибшие
AP Photo/Andrii Marienko

По меньшей мере три человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского удара по Харькову. Пострадало восьмиэтажное здание и производственные помещения. Об этом сообщил начальник областного следственного управления Сергей Болвинов.

"Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых – работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", – рассказал он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей города оставаться в убежищах, поскольку есть опасность повторных ударов.

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