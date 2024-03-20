МВД Франции: начиная с октября 2023 года, резко выросло число преступлений на почве ненависти

Статистическая служба министерства внутренних дел Франции подготовила отчет, согласно которому в 2023 году в стране зафиксировано 8500 преступлений и инцидентов на почве национальной, расовой и религиозной ненависти.

Статистики отмечают значительный рост инцидентов, начиная с октября – в три последних месяца года статистика преступлений выросла в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В отчете не указана причина, однако нетрудно заметить, что рост совпал с началом войны в секторе Газы.

Представительный совет еврейских учреждений Франции в январе сообщал, что в 2023 году число антисемитских инцидентов по сравнению с предыдущим годом возросло в четыре раза – достигнув 1676, причем в октябре, после нападения ХАМАСа на Израиль, таких случаев стало значительно больше.

Официальные французские статистики избегают слова "евреи", утверждая, что жертвами чаще становятся мужчины, люди в возрасте 25-54 года, а также выходцы из Северной Африки. При этом только 4% пострадавших обращаются в полицию, сообщает France 24.