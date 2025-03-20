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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 75 из 171 российских беспилотников

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:13
Генштаб ВСУ: сбиты 75 из 171 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 171 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 75 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 63 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской, Кировоградской и Донецкой областях.

Мир
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