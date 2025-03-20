Генштаб ВСУ: сбиты 75 из 171 российских беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 171 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 75 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 63 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской, Кировоградской и Донецкой областях.