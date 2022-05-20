Минобороны РФ сообщило об "освобождении" завода "Азовсталь"

В пятницу, 20 мая, министерство обороны России заявило об "освобождении" "Азовстали". Об этом пишут российские государственные информагентства. Об этом доложено президенту России Владимиру Путину. "Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск", - говорится в сообщении РИА Новости.

По данным минобороны РФ, всего с территории "Азовстали" вышли 2439 военных. "Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика", - сообщают российские агентства.

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Также по данным минобороны, командир "Азова" (его имя не указывается) был вывезен из Мариуполя" на бронированном автомобиле "из-за ненависти и желания с ним расправиться" местных жителей. "Первый канал" российского телевидения сообщал, что командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен. Об этом сообщает ВВС.

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Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации: "Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь". По его словам и по словам других украинских официальных лиц, переговоры о возвращении в Украину тех, кто воевал на "Азовстали" продолжаются ежедневно в закрытом режиме.

"Вывезены гражданские, медики, тяжелораненые. В этот момент также происходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время даже, не на днях, а в ближайшее время завершится вывоз всех", - сказал Зеленский.