Богданов подтвердил готовность Москвы принять лидера ХАМАСа

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в кулуарах саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022" подтвердил, что Москва готова принять главу политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийю.

При этом Богданов отметил, что дата визита пока не согласована, передает РИА Новости.

8 мая ливанский телеканал "Аль-Маядин" передавал, что визит делегации ХАМАСа в Москву тогда завершился ранее запланированного срока. При этом отмечалось, что в июне планируется новый визит представителей ХАМАСа в Россию.

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В руководстве ХАМАСа говорили, что Муса Абу Марзук был вынужден досрочно покинуть Москву вместе с сопровождавшими его представителями движения, так как его ждали неотложные дела в Алжире.

Но не исключено, что эмиссаров ХАМАСа попросту попросили не задерживаться в Москве накануне праздника Победы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Судя по официальным отчетам, делегация ХАМАСа в мае встречалась с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и с главой духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Анонсированные ранее встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, судя по официальным релизам и публикациям офиса Кадырова, не состоялись.

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В то же время "Аль-Маядин" передавал, что Лавров направил официальное приглашение главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе. Тогда же предполагалось, что их встреча состоится в июне.

Агентство РИА Новости 6 мая публиковало комментарий Богданова по поводу прошедшей встречи с делегацией ХАМАСа: "Хорошая беседа была, содержательная, конструктивная. Все понимают важность традиционно дружественных российско-палестинских отношений, со всеми ведущими политическими силами и общественными мы поддерживаем контакт".

"Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", – сказал Богданов.

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"Мы всегда готовы предложить московскую площадку для общих встреч, двусторонних или трехсторонних встреч – по желанию самих палестинцев. Мы готовы всегда оказать содействие в преодолении каких-то расхождений между палестинцами, поддерживаем справедливое решение палестинской проблемы – в соответствии с известными решениями СБ ООН, мы признали Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Наша позиция неизменна в течение уже не одного десятилетия, так что ни у кого не должно возникать никаких вопросов", – отметил замминистра.

Рано утром 4 мая NEWSru.co.il опубликовал информацию, появившуюся ночью на сайте агентства Safa, офис которого находится в Газе, о том, что в Москву "для важных переговоров" с российскими официальными лицами прибыла делегация ХАМАСа во главе с Мусой Абу Марзуком. В состав делегации также вошли Фатхи Хамад, Хусам Бадран и представитель ХАМАСа в Москве (имя не названо). По словам источника Safa, делегация ХАМАСа проведет ряд встреч с руководителями МИД России и другими официальными лицами. Планируется обсудить ситуацию в Иерусалиме, события "на палестинской арене" и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом. Safa подчеркивает, что нынешний визит делегации ХАМАСа в Москву проходит на период, когда в российско-израильских отношениях наблюдается заметная напряженность из-за войны в Украине.

Информацию, опубликованную агентством Safa, позже подтвердил хамасовский "Палестинский информационный центр", опубликовавший в качестве иллюстрации снимок, на котором показаны Муса Абу Марзук и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, которые держатся за руки как старые друзья.

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Затем ливанское издание "Аль-Маядин" сообщило, что представители ХАМАСа встретятся с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, а также могут быть приняты министром иностранных дел Сергеем Лавровым, "если позволит его график". Кроме того, сообщал "Аль-Маядин", делегация ХАМАСа проведет встречи в Госдуме и Совете федерации РФ. Ожидается также встреча делегации ХАМАСа с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Только во второй половине дня 4 мая российские государственные СМИ подтвердили факт прибытия в Москву делегации ХАМАСа. Около 16:00 по московскому времени РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник: "Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИДе". При этом диписточник отметил, что делегация ХАМАСа "едва ли" останется в Москве до 9 мая.

Прошлый визит представителей руководства ХАМАСа в Москву проходил в декабре 2021 года. В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей.

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Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. После начала Россией войны против Украины это первый такой визит.

Отметим, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС до сих пор воздерживалось от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу.

Примечательно, что визит делегации ХАМАСа в Москву проходил в то время, когда многие страны мира резко сократили свои контакты с российскими властями.

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Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву многократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров и его заместитель Богданов неоднократно встречались в Москве.