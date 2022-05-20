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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 232 ребенка

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 232 ребенка
AP Photo/Petros Giannakouris

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 20 мая, 86-й день войны) жертвой военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 232 ребенка, 427 несовершеннолетних получили ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще одном погибшем ребенке: 18 мая в результате обстрела российскими военными гражданской инфраструктуры городе Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

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Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1837 учебных заведений, 172 из них разрушены полностью.

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