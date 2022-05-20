Россияне уничтожили ДК в Лозовой Харьковской области. Зеленский: "Абсолютное зло"

Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту Лозовая Харьковской области. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, российская ракета попала в здание городского дворца культуры.

"Момент прилета в дом культуры в Лозовой, Харьковская область. Очень военный объект", - говорится в комментарии к видео, запечатлевшему момент попадания ракеты в здание.

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В результате взрыва ранены семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале так прокомментировал обстрел Лозовой: "Российский ракетный удар по только что реконструированному дому культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость".