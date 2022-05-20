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ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись

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ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись
AP Photo/Sergei Grits

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что более 1,9 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину. Причем за последнюю неделю число выезжающих и возвращающихся в Украину примерно равное.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 19 мая): Польша (около 3,4 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (627 тыс.), Молдова (468 тыс.), Словакия (433 тыс.).

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ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что около 888 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.

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Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая заявил: "С начала специальной военной операции (с 24.02.2022) из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР)M, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек". Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.

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