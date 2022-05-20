ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись
По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что более 1,9 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину. Причем за последнюю неделю число выезжающих и возвращающихся в Украину примерно равное.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 19 мая): Польша (около 3,4 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (627 тыс.), Молдова (468 тыс.), Словакия (433 тыс.).
ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что около 888 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.
Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая заявил: "С начала специальной военной операции (с 24.02.2022) из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР)M, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек". Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.