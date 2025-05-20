В Кайзерслаутерне похитили "камни преткновения", посвященные памяти еврейской семьи

В Кайзерслаутерне, на Штайнштрассе, неизвестными злоумышленниками были вырваны и украдены четыре "камня преткновения", посвященных памяти местной еврейской семьи, сообщает wochenblatt-reporter.de.

В публикации сказано, что пропажа была обнаружена 15 мая. В пятницу было подано заявление в полицию. Мотив преступления на данный момент неизвестен. Одна из версий: вандализм на почве антисемитизма.

"DW на русском" пишет: мемориальные камни, на месте которых осталась только яма с песком, были установлены в память о судьбе местной еврейской семьи – мать и отец погибли в 1942 году в Освенциме, а две дочери смогли бежать в подмандатную Палестину.

"Мы не думали, что такое может произойти в Кайзерслаутерне", – сказала представительница инициативы Stolpersteine KL, которая занимается установкой таких камней в городе, Элизабет Меркерт. Подобные инциденты уже были в других городах земли Рейнланд-Пфальц, однако в Кайзерслаутерне такое происходит впервые.

Меркерт считает, что инцидент произошел на почве антисемитизма, а не из-за финансовой ценности камней, передает телерадиокомпания SWR. Их собираются заменить. Стоимость каждого – около 120 евро.

Проект "Камни преткновения" – крупнейший в мире децентрализованный мемориал, который основал немецкий художник Гунтер Демниг. За 30 лет он установил более 90 тысяч камней-табличек с именами жертв национал-социализма. Он размещает их на тротуарах рядом с последним местом проживания, работы или учебы тех, кто был депортирован, убит или доведен до самоубийства.