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    В мире

    В Нью-Йорке арестованы правые радикалы, готовившие нападения на евреев

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    В Нью-Йорке арестованы правые радикалы, готовившие нападения на евреев
    AP Photo/Kirsty Wigglesworth

    Полиция Нью-Йорка арестовала двух ультраправых радикалов по подозрению в подготовке нападения на синагоги. Они были задержаны на Пенсильванском вокзале (Пенн-Стейшн), мужчины имели при себе охотничий нож, пистолет Glock-17 и магазин с 30 патронами.

    Названы имена подозреваемых. Это Кристофер Браун, которому 21 год, и 22-летний Мэтью Марер. Первому из них будут предъявлено обвинение в террористических угрозах и нападках при отягощающих обстоятельствах, второму – нападках при отягощающих обстоятельствах и незаконном владении оружием.

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    Браун страдает от шизофрении. Недавно житель Лонг-Айленда сообщил семье, что хочет поехать в Нью-Йорк и приобрести оружие. Полиция также сообщает, что мужчины выступали с угрозами в адрес синагог, что и стало основанием для задержания. В ходе обыска в доме у одного из них была найдена нацистская нарукавная повязка.

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    "Мы глубоко благодарны следователям полиции Нью-Йорка и нашим смежникам из ФБР, выявившим и ликвидировавшим угрозу нашим синагогам. Полицейские продемонстрировали бдительность, защитив безопасность горожан", – сообщила комиссар полиции города Кичант Сюэлл.

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