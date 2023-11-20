Президентом Аргентины избран Милей: он против России, но за сотрудничество с Израилем и США

Победителем президентских выборов в Аргентине объявлен ультраправый политик Хавьер Милей, набравший во втором туре около 56% голосов. Его соперник, левый министр экономики Серхио Масса, получил поддержку 44% избирателей и признал поражение.

Милей заявляет, что стоит на позициях анархо-капитализма. Его популистская пропаганда помогла завоевать многих сторонников, особенно среди молодежи. Обвиняя своего предшественника в инфляции и падении уровня жизни, он обещает такие реформы, как ликвидацию национальной валюты и замену ее на доллар, ликвидацию классов полового воспитания в школах, облегчение процедуру получения оружия.

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Хавьер Милей является противником вступления Аргентины в БРИКС, он выступает против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией, но в пользу укрепления связей страны с Соединенными Штатами и Израилем.