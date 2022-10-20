Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс спустя полтора месяца после вступления в должность объявила о своем уходе в отставку.

Трасс сообщила, что на следующей неделе в партии состоятся выборы нового лидера. До тех пор она останется на должности премьер-министра Великобритании.

Ранее, на фоне политического и экономического кризиса в Великобритании, восемь депутатов от Тори потребовали отставки Трасс с поста главы британского правительства.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких показателей за всю историю опросов в Великобритании.